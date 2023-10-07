بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

شاركت النجمة نوال الزغبي صورا لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من كواليس أحدث أغانيها، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة نوال الزغبي في كليبها الأخير

واختارت نوال الزغبي جبسيوت بدرجات الموف وباكمام طويلة وبتصميم مكشوف من الزهر، وتوسطته بحزام عريض باللون الاسود.

وقامت نوال الزغبي بترك خصلات شعرها منسلا عبر اكتافها وظهرهت بتسريحة انسابية وناعمة لتبرز من إطلالتها.

فيما اختارت نوال الزغبي لمسات لافتة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الكشميري كاحمر شفاه، مع الماسكرا، والكحل الأسود، وآي شادو باللون الاخضر النيود.

ولم تتكلف نوال الزغبي في ارتداء الإكسسورات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة ساحرة وناعمة.

نوال الزغبي

نوال الزغبي

نوال الزغبي