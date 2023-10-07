موجز السوشيال.. رجعناهم بالكستور زمان.. أحمد موسى يتحدث عن طوفان الأقصى.. كهربا يثير التعاطف بمنشور جديد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق الإعلامي أحمد موسى، على طوفان الأقصى، والضرب الجوي على إسرائيل من قبل حركة حماس.

وكتب عبر تويتر: "‏⁧‫طوفان الاقصى‬⁩ فين الواد الصهيوني ايدي كوهين وكمان افيخاي ادرعي.. من ٥٠ سنة الجيش المصري العظيم سحق العدو الصهيوني وقطع ذراعه الطولي وأعدنا أسراهم بالبيجامات الكستور.. واليوم الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ويصفع نتنياهو قلناها لن يكون هناك استقرار إلا بقيام دولة فلسطينية".

علق الإعلامي عمرو أديب، على طوفان الأقصى بعد الضرب الجوي على إسرائيل عبر حسابه على موقع أكس “تويتر” سابقا.

‏وكتب عمرو أديب: "باقل الإمكانيات تمت إهانة الجيش (الجبار) يارب سلم يارب احفظ أهلنا فى فلسطين حالة صدمة فى إسرائيل. هو جيش موعود بالصدمات. فضيحه عسكرية إسرائيلية ونصر مدوي فلسطينى".

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، فيديو عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر كهربا من السيارة مع والده، وأعرب له عن تقديره لكل الجهود الذي بذلها معه.