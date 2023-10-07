إصابة مواطن صيني في إسرائيل إثر القصف الفلسطيني لتل أبيب

أعلنت السفارة الصينية في إسرائيل اليوم السبت، إصابة عامل صيني برصاصة طائشة بالقرب من عسقلان في جنوب تل أبيب.



وأكدت السفارة الصينية، أنه يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.



وأصدرت بيانا طارئا لرعاياها في إسرائيل، طالبتهم إيلاء اهتمام وثيق للوضع الأمني ​​المحلي، وتعزيز الوعي الأمني ​​بشكل فعال، وتنفيذ الاحتياطات الأمنية، لضمان سلامتهم.



وفي وقت باكر صباح اليوم السبت، شنت المقاومة الفلسطينية غارات صاروخية على قوات الاحتلال في إسرائيل مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيلا و750 جريحا.



وردا على تلك الهجمات الفلسطينية، شنت قوات الاحتلال غارات صاروخية وجوية مكثفة تجاه غزة، مما أسفر عن استشهاد 198 شخصا وإصابة 1610 بجراح مختلفة. حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.