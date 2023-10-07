عاجل | تغييرات في تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

اعلن أوسوريو المدير الفنى لنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي لمواجهة البنك الأهلي على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 في الدوري العام.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد - أحمد سيد "زيزو" - عمر جابر

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - حاتم سكر - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أيمن أشرف - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني - اسحاقو يعقوبو

في خط الوسط: محمد فتحي - احمد مدبولى - أحمد النادرى - محمود قاعود

في خط الهجوم: كريم بامبو - أسامة فيصل