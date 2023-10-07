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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خنقها بحبل الستارة وقت صلاة الجمعة.. رجل ينهي حياة زوجته في المنوفية

جنازة سيدة المنوفية
جنازة سيدة المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر عشما، التابع لمركز الشهداء في محافظة المنوفية؛ عقب مقتل سيدة على يد زوجها، بسبب خلافات بينهما، ورفعها قضية خلع ضده.

وشيع العشرات من أبناء القرية، جثمان “ت. ب. ج”، من أحد مساجد القرية، وسط حالة من البكاء.

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وقالت شقيقة المجني عليها، إن شقيقتها “ت” متزوجة منذ 12 عاما، ولديها 3 أبناء، وكان بينها وبين زوجها خلافات أسرية، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة، ولكنه رفض، فأقدمت على رفع قضية خلع.

وأشارت إلى أن شقيقتها لم تترك منزل الزوجية؛ لتربية أبناءها الثلاثة، ويوم الحادث أصر زوجها على خروج أبناءهم لصلاة الجمعة، واستغل غيابهم وخنقها بحبل الستارة.

ونوهت بأن المتهم، ادعى سقوط شقيقتها من أعلى السلم، ووفاتها طبيعيا، إلا أنهم اتهموه بشكل رسمي بالتسبب في وفاتها؛ بسبب الخلافات الموجودة بينهما، فاقتادته قوات الشرطة إلى القسم، واعترف بارتكابه الواقعة، وقتل شقيقتها.

وأوضحت أن شقيقتها كانت تعيش لتربي أبناءها، حتى لا يكونوا بعيدا عن والدهم ولكن زوجها غدر بها، مؤكدة أن والدها حذرها بأن موضوع الخلع لن يمر ولن يسكت عنه زوجها.

وطالبت الأسرة بإعدام زوج شقيقتهم.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع السيدة "ت. ب. ج" ربة منزل، والمقيمة في قرية كفر عشما التابعة للمركز.

وبالانتقال؛ تبين تعرضها للخنق، واتهمت أسرة المجني عليها، زوجها، بخنقها، لرفعها قضية خلع عليه، فأثار الأمر غضبه، فقرر التخلص منها.

فيما ألقت قوات الشرطة، القبض على المتهم، واعترف بارتكاب جريمته؛ لرفعها قضية خلع ضده.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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