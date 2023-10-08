القاهرة 30.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:



العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 22

الإسكندرية 27 - 22

الإسماعيلية 31 - 21

الغردقة 35 -25

أسوان 43 - 27

سوهاج 37 - 23

المنيا 33 - 21