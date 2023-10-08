تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و419 شاحنة و55 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و187 شاحنة و33 سيارة .

وأوضح بيان صادر عن المركز أن حركة الصادرات شملت 5500 طن بضائع، و232 شاحنة و22 سيارة..حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين "الحرية" و"بوسيدون اكسبريس"، فيما استقبل الميناء العبارة "أمل"، كما شهد ميناء نويبع تداول 1380 طن بضائع و148 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة، وسينا..وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 855 راكبا بموانئها.