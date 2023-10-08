عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام بين آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. اليوم

آرسنال ضد مانشستر
آرسنال ضد مانشستر سيتي

يستضيف فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب “الإمارات”، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، مواصلة انتفاضته في الدوري الإنجليزي بإسقاط مانشستر سيتي وتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع توتنهام.

أرسنال يخسر من لانس 1-2 في دوري أبطال أوروبا.. وتعادل إشبيلية وأيندهوفن

تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا.. النني على مقاعد البدلاء

وتشهد مباراة اليوم صراعا خاصة بين الأستاذ والتلميذ، إذ أرتيتا مساعدا لمواطنه الإسباني بيب جوارديولا في الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي.

كما يأمل الدولي المصري محمد النني، في التسجيل خلال ظهوره الأول بقميص آرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته أمام برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية نهاية الشهر الماضي.

على الجانب الآخر، يتطلع مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوارديولا لمصالحة جماهيره على حساب آرسنال، بعد تلقيه الهزيمة الأولى في البريميرليج هذا الموسم أمام وولفرهامبتون 2-1 في الجولة الماضية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة آرسنال: "بالتأكيد سيكون آرسنال منافسا لنا على اللقب بجانب ليفربول، لم نلعب 10 مباريات حتى الآن علينا أن ننتظر لكن الأندية الكبيرة هي التي تكون متنافسة دائما".

عاد آرسنال عندما كنت صبيا صغيرا

وأشار: “لقد عاد آرسنال عندما كنت صبيا صغيرا وبدأت العمل كمدير فني في برشلونة، أعلم أنهم قاتلوا فريق مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون، ثم لم يكونوا هناك لسنوات عديدة ولكنهم عادوا الآن”.

وأتم جوارديولا حديثه: “إنه منافس نعم، وعندما ترى في الجدول إنك ستذهب إلى استاد الإمارات فالأمر أصعب كما تعلم”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الثالث.

 

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي أرتيتا محمد النني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

إحنا مظلومين يا فندم .. إجابة صادمة فى قضية إنهاء حياة طبيب الساحل

مصر تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال المدمر

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

ترشيحاتنا

CNN: إسرائيل فشلت في التصدي لهجوم طوفان الأقصى .. والنتائج كارثية

تلبية لدعوة لافروف.. أبو الغيط يبحث بموسكو التصعيد في قطاع غزة

آن لهم تعلّم الدرس|مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سبب كل المآسي بالمنطقة|فيديو

الإذاعة الإسرائيلية: تكلفة كل يوم من الحرب تبلغ 4 مليارات شيكل

تداعيات طوفان الأقصى.. نتنياهو يجتمع بقيادات الدفاع لتقييم الوضع الأمني

طوفان الأقصى يوجع إسرائيل.. طارق فهمي: السيناريوهات مفتوحة والكيان في مأزق كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعب الزمالك يقبل قدم شيكابالا أمام الجمهور.. ما السبب وماذا قال؟

سلمى أبو ضيف تتخلى عن الشعر الأسود منذ ظهورها

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارلين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

فيديو

إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار في مباريات NBA بأبو ظبى.. فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ