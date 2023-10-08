صدام بين آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب “الإمارات”، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، مواصلة انتفاضته في الدوري الإنجليزي بإسقاط مانشستر سيتي وتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع توتنهام.

وتشهد مباراة اليوم صراعا خاصة بين الأستاذ والتلميذ، إذ أرتيتا مساعدا لمواطنه الإسباني بيب جوارديولا في الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي.

كما يأمل الدولي المصري محمد النني، في التسجيل خلال ظهوره الأول بقميص آرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته أمام برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية نهاية الشهر الماضي.

على الجانب الآخر، يتطلع مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوارديولا لمصالحة جماهيره على حساب آرسنال، بعد تلقيه الهزيمة الأولى في البريميرليج هذا الموسم أمام وولفرهامبتون 2-1 في الجولة الماضية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة آرسنال: "بالتأكيد سيكون آرسنال منافسا لنا على اللقب بجانب ليفربول، لم نلعب 10 مباريات حتى الآن علينا أن ننتظر لكن الأندية الكبيرة هي التي تكون متنافسة دائما".

عاد آرسنال عندما كنت صبيا صغيرا

وأشار: “لقد عاد آرسنال عندما كنت صبيا صغيرا وبدأت العمل كمدير فني في برشلونة، أعلم أنهم قاتلوا فريق مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون، ثم لم يكونوا هناك لسنوات عديدة ولكنهم عادوا الآن”.

وأتم جوارديولا حديثه: “إنه منافس نعم، وعندما ترى في الجدول إنك ستذهب إلى استاد الإمارات فالأمر أصعب كما تعلم”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الثالث.