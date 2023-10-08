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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لنشر الفكر الوسطي المُستنير.. الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبل

القوافل الدعوية
القوافل الدعوية

تنطلق الجمعة القادمة الموافقة 13 أكتوبر الجاري، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، عشرة قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:

برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف وقيادات الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس السبت 7/ 10/ 2023م اجتماعًا بمديري مديريات الأوقاف ومديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، بحضور قيادات الأوقاف وقيادات هيئة الأوقاف المصرية.

وخلال الاجتماع أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، مؤكدًا أنه يهدف إلى العمل على تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية، حيث ينعقد اللقاء بكل مديرية يوم الأحد الثاني من كل شهر بمحاضرة في الثقافة العامة عقب صلاة الظهر، بلقاء مفتوح مع أحد كبار العلماء والمثقفين، بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة، وسيتم تحديد القضايا العلمية والثقافية بالتنسيق بين المديريات ورئيس القطاع الديني، ويتم عقد المقرأة النموذجية عقب انتهاء اللقاء كختام له في مقر انعقاد اللقاء أو أقرب مسجد له.

وأكد وزير الأوقاف أنه يمكن للمديريات التي بها كثافة عددية كبيرة عقد هذا اللقاء مرتين شهريًّا الأحد الثاني والرابع من كل شهر؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من الحضور، بحيث يكون حضور كل إمام مرة واحدة شهريًّا، ويمكن للمديرية أن تزيد عن لقاءين إذا رأت ذلك بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني بالوزارة، على أن تحدد كل مديرية بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني مكان اللقاء أو اللقاءات حال تعددها وعدد وأسماء الأئمة الذين سيشاركون في كل لقاء، وستعد هذه اللقاءات جزءًا من البرامج التدريبية التي يحصل عليها الإمام، كما سيتم دوريًّا تكريم أفضل المتميزين في هذا الجانب. 

وأشار وزير الأوقاف إلى أن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات يشتمل على زيارات ميدانية لأبرز معالم كل محافظة والمدن الجديدة بها للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع، على أن تعرض كل مديرية تقريرًا شهريًّا بذلك.

وخلال حديثه عن هيئة الأوقاف المصرية أكد وزير الأوقاف على بذل المزيد من الجهد في التحصيل، حيث تحقق الهيئة تطورًا ملحوظًا وأرقامًا قياسية مضطردة في تعظيم أرباحها وإيراداتها.

وفي ختام الاجتماع كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي من ديوان عام وزارة الأوقاف وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية، كما كرَّم وزير الأوقاف أفضل مديري المناطق تحصيلاً، وأفضل المحصلين أداء بهيئة الأوقاف المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 / 2024م.

الأوقاف وزارة الأوقاف نشر الفكر الوسطي تصحيح المفاهيم الخاطئة النشاط الصيفي للطفل خطبة الجمعة برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

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