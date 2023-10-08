سحب وتحليل 35164 عينة مياه بالفيوم خلال سبتمبر 2023

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتحليل ٣٥١٦٤ عينة مياه لمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي خلال سبتمبر الماضي على النحو التالي٣٤٦٠٦ عينة مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة و٤٩٢ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي ، بالإضافة لجمع ٦٦ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأكد النجار أن الشركة تولي بالغ الاهتمام بجودة ومأمونية مياه الشرب لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن مطابق للمواصفات القياسية وهو الهدف الرئيسي للشركة ، والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة للمواصفات ومتطلبات حماية البيئة والصحة لضمان عدم تلوث البيئة والحفاظ على صحة المواطنين ، موضحاً أن الشركة تسعي بشكل دائم لتطوير أدواتها واستحداث طرق جديدة واتباع أحدث الأساليب العالمية في مجال إنتاج مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

وفي السياق أفادت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن الشركة تدعم وبشدة قطاع المعامل في توفير أحدث الأجهزة والمعدات المعملية والتدريب المستمر للعاملين بالقطاع وتنفيذ الورش العلمية والعملية الداخلية والخارجية وتبادل للخبرات مع الشركات التابعة من أجل الارتقاء بمنظومة الجودة في إنتاج مياه الشرب والصرف الصحي.

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