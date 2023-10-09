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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رواية «المشاء العظيم».. أحدث إصدارات الشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر حديثا عن دار الشروق رواية «المشاء العظيم» للروائي أحمد الفخراني.


«هناك حيث عُقدَ العهد، وخُتمت يدُہ بوصمة السارق التي آمنَ أنها أمارة مُلك، قالت: لا أملَ لك إلا في سداد الدَّين، يعلم كلانا أن الكفراوي لم يكن ضحيتكَ الأولى ولا الأخيرة، لكنه الوحيد الذي تمكَّن من خداعك بعقد ذلك الاتفاق. ما أعرضه عليك هو الخلاص».

تُقدِّم رواية «المَشَّاء العظيم» بانوراما سَردية مُشوقة، عن مسيرة الروائي الطامح للشهرة؛ محمد الأعور، وسُبل اختراقه لعوالم الأدب بطُرق مُلتوية، لكن عند ذروة نجاحه في تحقيق ما يصبو إليه، يُواجه شبحَ أستاذه الميت والروائي المنسي فرج الكفراوي الذي يطالبه بتسديد دَينه القديم، فبعد أن سرق منه ست روايات منحته الشهرة، عليه أن يجعل روايته السابعة باسم الكفراوي، وأن يَستخدم نفوذه وشهرته ليُعلن أنه اكتشف كنزًا أدبيًّا باسم أستاذه، كي يُعيد إحياء اسمه الذي ابتلعه الموت والنسيان، لكن الأعور يكتشف أن الرواية المطلوبة ليست سوى حياته ذاتها.

- «المَشَّاء العظيم»؛ رواية تجمع بين عناصر الدراما الإنسانية العميقة والتشويق معًا، وفي طيَّاتها تكمنُ تساؤلات حول النجاح والأصالة والزيف، وكذلك حول فن الرواية ومُستقبلها.

 

أحمد الفخراني؛ روائي وصحفي مصري، صدرت له عدة روايات منها: «بار ليالينا» التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2023، «إخضاع الكلب» عام 2021، «بياصة الشوام» التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء عام 2020، ورواية «ماندرولا» التي حصلت على المركز الثاني عام 2016. والمجموعة القصصية «مملكة عصير التفاح»، بالإضافة إلى كتاب «في كل قلبٍ حكاية» بورتريهات، وديوان «ديكورات بسيطة» بالعامية المصرية. ينشر مقالاته في صحف ومواقع مصرية وعربية.

رواية الم ش اء العظيم أحمد الفخراني دار الشروق عناصر الدراما الإنسانية القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية

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