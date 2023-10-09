موجز تاريخ الفلسفة اليونانية.. كتاب يكشف أسماء الفلاسفة القدماء وتطور المدارس الفكرية

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (موجز تاريخ الفلسفة اليونانية) تأليف: جون مارشال، ترجمة: حنا عبود.

يتناول هذا الكتاب تاريخ الفلسفة وأسماء الفلاسفة القدماء وتطور المدارس الفكرية منذ بدايتها.

يطرح الكاتب البريطاني جون مارشال فكرة مفادها أن كتابات سقراط وأفلاطون وأرسطو لا تزال تؤثر في حياة الناس اليوم، ويقدم لنا عرضاً شائقاً وشاملاً للمدارس التي استندت إليها الفلسفة اليونانية القديمة. يُعد هذا الكتاب مرجعاً مهماً لكل من يريد التعمق في تاريخ الفلسفة الغربية وأبرز الفلاسفة فيها. وعلى الرغم من الإيجاز الذي يتسم به الكتاب، إلا أنه يضيف معلومات مفيدة حول المناقشات والآراء التي تبحث في إشكالات الفلسفة اليونانية القديمة.

كتاب (موجز تاريخ الفلسفة اليونانية) تأليف: جون مارشال، ترجمة: حنا عبود. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.