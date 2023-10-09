من أعلام الموسيقا الكلاسيكية.. كتاب يكشف أسرار من حياة 14 مؤلفا موسيقيا

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "مسارات فنية" كتاب (من أعلام الموسيقا الكلاسيكية... حيواتهم وأزمانهم وأعمالهم) تأليف: محمد حنانا.

تعبر الموسيقا عن الجزء الأعمق لأرواحنا، عما لا تستطيع الكلمات واللوحات الفنية التعبير عنه. وتتطلب الموسيقا، من أجل فهمها فهماً حقيقياً، الانتباه الواعي، وإشغال الفكر، مثلما يتطلب ذلك الرسم والأدب.

إن تسليط الضوء على حياة المؤلفين الموسيقيين العظام وأزمانهم وأعمالهم يساعد في فهم ما قاموا به وما قدموه من أعمال. كما يساعد في الاستماع إلى موسيقاهم كأكثر من مجرد أصوات وألحان. إذ يمكن القول إن الاستماع إلى الموسيقا من المتع العظيمة في الوجود الإنساني.

يتضمن هذا الكتاب نبذة عن حياة وأعمال أربعة عشر مؤلفاً من المؤلفين العظام في تاريخ الموسيقا، الذين صمدت أعمالهم على مر الزمان وغدت جزءاً من التراث الموسيقي العالمي، كما يُنظر إليها على أنها تتضمن قيمة خالدة.

كتاب (من أعلام الموسيقا الكلاسيكية... حيواتهم وأزمانهم وأعمالهم) تأليف: محمد حنانا. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.