أخبار التكنولوجيا| اعرف أرخص بديل لـ Galaxy S23 من سامسونج.. ورئيس أبل يجيب على السؤال الأكثر إلحاحا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعتبر اقتناء هواتف Galaxy S23 الرائدة من سامسونج بمثابة حلم لدى الكثير من الشباب نظرا لقدراتها المتميزة حيث تعد أفضل هواتف أندرويد في العالم، ولكن سعرها المرتفع يقف عائقا أمام الكثير لشرائها، لذلك يتجه البعض فورا إلى البديل الأرخص والأنسب ولكن مع مواصفات كبيرة.



يتميز هاتف Oppo A55 من شركة أوبو الصينية بأنه واحد من أفضل هواتف الشركة التي تقدم سعرا مناسبا للغاية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى مواصفاته المتميزة مقارنة بسعره وأبرزها معالج حيد وبطارية كبيرة مع كاميرا رئيسية دقة 50 ميجابكسل.



بعد إعلان شركة أبل عن سلسل هواتفها الجديدة iPhone 15، يواجه راغبو الشراء حيرة كبيرة عند الاختيار بين هاتف آيفون iPhone 15 الأساسي وبين هواتف iPhone 14 Pro التي صدرت العام الماضي، وفيما يلي نعرض أهم الاختلافات بين الهاتفين.



حققت شركة جوجل الأمريكية مبيعات هائلة من هواتفها Google Pixel، حيث قامت بشحن ما يقرب من 40 مليون هاتف حتى الوقت الحالي وهو ما يمثل طفرة كبيرة خاصة في العام الماضي وحده.



كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستهدف زيادة مدة الدعم الرسمي لهواتفها وأجهزتها، وذلك لمنافسة شركة جوجل، بعدما أعلنت الأخيرة مد سنوات الدعم إلى 7 سنوات كاملة.



أجاب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية عن السؤال الأكثر إلحاحا من قبل محبي ومستخدمي هواتف آيفون، وهو لما تحتاج الشركة إلى إصدار سلسلة آيفون جديدة كل عام، حيث قال إنه يعتقد أن توفير هاتف آيفون جديد بالنسبة لأولئك الذين يريدون اقتناء هواتف جديدة كل عام هو شئ عظيم.