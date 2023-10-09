عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 18 مواطنا في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 424 و أكثر من 2300 جريح.

 

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلامية، أنه تم استشهاد 18 شخصا فى الغارات الإسرائيلية التي شنتها اليوم على رفح جنوبى قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن المسئولين في إسرائيل، أعلنوا أن عدد القتلى خلال عملية طوفان الأقصى بلغ 1000 شخص، مع وجود أكثر من 150 أسيرا ومختطفا داخل قطاع غزة، حتى الآن.

 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه لا يزال هناك عدم يقين في الحكومة بشأن العدد النهائي للأشخاص الذين قتلوا واختطفوا منذ بداية الحرب أمس، ولكن المصادر رجحت- في مختلف التقديرات للوضع- أن يصل عدد القتلى إلى 1000، فيما يصل عدد المختطفين في غزة إلى نحو 150.

جيش الاحتلال: حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة منذ بداية «طوفان الأقصي»

تصعيد من قبل حماس..بيان عاجل من الإمارات بشأن تطورات الأوضاع في غزة

قطاع غزة الغارات الإسرائيلية رفح وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل طوفان الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

بعد إصابة إمام عاشور.. ضياء السيد يهاجم كولر بسبب محمد طاهر

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

موضوعات متعلقة

طارق فهمي: تحرك مصري رفيع لوقف الاعتداء على غزة.. فيديو

حقيقة تعرض قطاع غزة إلى اجتياح بري من إسرائيل..محمد الغباشي يوضح

جيش الاحتلال: حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة منذ بداية «طوفان الأقصي»

مؤسسات المجتمع المدني بشمال سيناء تتابع تداعيات أحداث غزة

تصعيد من قبل حماس..بيان عاجل من الإمارات بشأن تطورات الأوضاع في غزة

ترشيحاتنا

كارثة لدى الاحتلال.. مصرع 1000 إسرائيلي و150 أسيرا في الاشتباكات مع حماس

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9-10-2023 في القاهرة والمحافظات

تلقينا 100 نداء استغاثة.. زيلسنيكي يعلن مصرع شخصين أوكرانيين في إسرائيل

لماذا أمر الرسول بقراءة الواقعة؟.. لسعة الرزق و9 أسباب أخرى تجعلك تداوم عليها

صدمة في الكونجرس.. ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في إسرائيل إلى 4 أشخاص

استشهاد 465 شخصا بينهم 78 طفلا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمريض السرطان.. لا تستغنى عن تناول القشطة لهذه الاسباب

17 فائدة لتناول حبة من فاكهة الكاكا

بالاحمر النارى.. ايه سماحة تثير الجدل باطلالة ملفتة

خدم سحريين.. العثور على صندوق غامض داخل مقبرة فرعونية

فيديو

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ