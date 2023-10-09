استشهاد 18 مواطنا في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 424 و أكثر من 2300 جريح.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلامية، أنه تم استشهاد 18 شخصا فى الغارات الإسرائيلية التي شنتها اليوم على رفح جنوبى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن المسئولين في إسرائيل، أعلنوا أن عدد القتلى خلال عملية طوفان الأقصى بلغ 1000 شخص، مع وجود أكثر من 150 أسيرا ومختطفا داخل قطاع غزة، حتى الآن.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه لا يزال هناك عدم يقين في الحكومة بشأن العدد النهائي للأشخاص الذين قتلوا واختطفوا منذ بداية الحرب أمس، ولكن المصادر رجحت- في مختلف التقديرات للوضع- أن يصل عدد القتلى إلى 1000، فيما يصل عدد المختطفين في غزة إلى نحو 150.