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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين إلى 2382 بينهم 367 حالة خطيرة

صورة من معارك طوفان
صورة من معارك طوفان الأقصى

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بارتفاع عدد المصابين من المستوطنين والجنود إلى 2382 جريحا، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال الوزارة إن من إجمالي الجرحى 22 في حالة حرجة، و345 في حالة خطيرة، والباقون في حالة متوسطة وخفيفة، ويعانون من القلق ويخضعون للتقييم الطبي.

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وتتواصل عملية "طوفان الأقصى" والاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات غلاف غزة، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

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