عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتورطين في واقعة الاستيلاء على 5,5 مليون جنيه من شركة بالمعادي

المتهمون
المتهمون

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي المتورطين في واقعة الاستيلاء على 5,5 مليون جنيه من شخصين يعملان بشركة مقاولات بأسلوب انتحال صفه رجال شرطة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع صاحب شركة مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، و فنى كاميرات ، وكهربائى مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام موظفين بالشركة ملك الاول وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ 5 مليون و 500 ألف جنيه لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة ، وإصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والإستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار ، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعــة 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ، أمكن ضبط 4 متهمين ، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - 2 سلاح أبيض "مطواة" وسيارة ملاكى ملك أحدهم والمُستخدمة فـى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتحريض من أحد المتهمان الهاربان عقب علمه من أحد المجنى عليهم "تربطه به صلة قرابة" بأنهم فى سبيل إيداعهم المبلغ المالى بأحد البنوك وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأن باقى المبلغ المُستولى عليه بحوزة المتهمان الهاربــــان.

بإستدعاء المجنى عليهـــــما تعرفا على المتهمين وإتهموهما بارتكاب الواقعة.

c8af8d41-b867-4dbf-b5e5-7931fbc4373e
c8af8d41-b867-4dbf-b5e5-7931fbc4373e
القاهرة انتحال صفة رجال شرطة رجال شرطة شرطة المعادى شركة مقاولات مديرية أمن القاهرة مقاول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي بقيادة أمريكا.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

موضوعات متعلقة

ربطوه في العربية النقل وساقوها بيه بالمطرية | لسبب صادم

الصديق الخاين.. عرض عليه استضافته في شقته بالمرج فأنهى حياته وسرقه

القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالقاهرة

تحويلات مرورية لاستكمال محطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر

ضبط محام وتاجر لاتهامهما بإطلاق الرصاص على 3 أشخاص في مدينة نصر

شاهد.. ضبط 85 متهما بترويج المخدرات بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب

منهي حياة زوجته بالحدائق: خدت تحويشة عمري ورفضت تبيع شقتين علشان أعمل مشروع

المتهم بإنهاء حياة زوجته بمنشية ناصر: كنت بأدبها فقط

ترشيحاتنا

إنشاء ثاني أكبر محطة لرصد الأقمار الصناعية بأشعة الليزر بالتعاون مع الصين

كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن وفي أي سورة؟ علي جمعة يجيب

وزير دفاع الاحتلال يعلن فرض حصار كامل على غزة

نيويورك الأبرز.. تظاهرات حول العالم تدعم فلسطين ضد هجمات الاحتلال| فيديو وصور

مصرع 11 من قوات الأمن الكردية في قصف استهدف مركزهم بسوريا

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه الهدية.. فستان بشرى في دبي يثير السخرية على السوشيال ميديا|شاهد

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ