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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يقرر مضاعفة قيمة جائزة الاستحقاق

فاروق حسني
فاروق حسني

اجتمع أمس الأحد  ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة بالزمالك.


‏‎وناقش المجلس في اجتماعه  خطة المؤسسة وتوجهاتها واختصاصاتها خلال العام المقبل 2024 ، كما ناقش أهم المجالات التي ستوليها المؤسسة عنايتها، واتفق المجلس على أن توجه جميع أنشطة المؤسسة إلى دعم الموهبين والمبدعين من الشباب لتشجيعهم وتعزيز روح الإبداع والابتكار لديهم والاحتفاء بهم .

وقرر مجلس الأمناء مضاعفة قيمة جائزة الاستحقاق الكبرى لتصبح 200 مائتان الف جنيه , والتي تمنح إلي شخصية مؤثرة أثرت الحياة الثقافية والفنية تقديرًا وعرفانًا بقيمة إنجازها .

كما ناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة القادمة .


‏‎حضر الإجتماع  كل من الوزير الفنان فاروق حسني ، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال ، المفكر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق ، الأديب الأستاذ محمد سلماوي ، الدكتورة مؤمنة كامل، الأستاذ تامر عوف مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، الكاتبة الأستاذة إلهام أبو الفتح ، الإعلامية چاسمين طه زكي ، السيدة إيناس لوقا , الدكتورة علية عبد الهادي عميد كلية العمارة والفنون جامعة البترا بالأردن سابقاً ، الشاعر وائل السمري .


‏‎‏‎مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مؤسسة مستقلة مشهرة أنشأت في عام 2019، وهى مؤسسة أهلية لا تهدف للربح ،حيث تهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة، وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، وأنها قادرة على تنمية إنسانيته.


 المؤسسة اعلنت في سبتمبر الماضي عن فتح باب الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام 2024 في مجالات ( التصوير" الرسم "  - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ) بجوائز تصل قيمتها الي نصف مليون جنيه.

أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة دعم الموهبين والمبدعين روح الإبداع والابتكار مضاعفة قيمة جائزة الاستحقاق الكبر مؤثرة أثرت الحياة الثقافية

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