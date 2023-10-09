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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شهادة ادخار إسلامية تبدأ من 1000 جنيه.. تعرف على التفاصيل والشروط

صدى البلد

يقدم بنك فيصل الإسلامي العديد من شهادات الادخار التي تختلف فيما بينها لتلبية رغبات العملاء، ويطرح البنك شهادات الادخار الرباعية، ذات العائد الربع سنوي، و تبدأ أسعارها من 1000 جنيه.

ويستعرض "صدى البلد" مميزات وخصائص شهادات الادخار الرباعية من بنك فيصل الإسلامي، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لبنك فيصل الإسلامي.

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شهادة ادخار بنك فيصل الإسلامي


- مدة الشهادة أربعة سنوات و تجدد تلقائياً ما لم يخطر البنك بخلاف ذلك قبل تاريخ استحقاقها، وعند طلب العميل كتابة “عدم التجديد” يقوم البنك في هذه الحالة بإلغائها تلقائيا عند انتهاء مدتها وإضافة قيمتها إلى الحساب الجاري للعميل، وفي حالة منح ائتمان بضمانها يحق للبنك تجديدها تلقائياً.

- الشهادة اسمية وتخضع فى تعاملها لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز التصرف فيها للغير بالبيعأو  التنازل أو الحوالة أو أية طريقة أخرى.


- تصدر الشهادة بالجنيه المصري بقيمة 1000جم ومضاعفاتها بدون حد أقصى.


- عائد ربع سنوى يحتسب بناءً  على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.


شهادة الادخار الإسلامية


- يبدأ احتساب العائد اعتباراً من اليوم التالى ليوم الشراء على أساس أن السنة 360 يوما.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.


- لأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة فى السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام على ألا يقل الرصيد عن 5000 جم.

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء، ويسقط حق العميل فى العائد عن الشهر المسحوب خلاله دون خصم فرق عائد عن الفترة السابقة، وذلك بالنسبة للشهادات المستردة.


شهادة ادخار 2023


- يضاف عائد كل شهادة تلقائياً إلى الحساب الجارى للعميل خلال الشهر التالى لانتهاء ربع السنه الميلادى ما لم يطلب العميل (كتابة ) إضافة العائد إلى حساب الاستثمار الحر عند بلوغه الحد الأدنى للاستثمار.

- حق الشراء مكفول للمصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى – أفراد طبيعيين وأشخاص اعتباريين بدون حد أقصى.


- يجوز الشراء بأسماء القصر بدون حد أقصى، وفي حالة الشراء على حسابات مفتوحة بقرار من المحكمة المختصة، يتعين الحصول على  موافقة هذه المحكمة على شراء الشهادات.
 

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