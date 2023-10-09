بـ بنطال غريب.. شاهد ريم سامي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريم سامي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت ريم سامي، مرتديه بنطال جينز باللون مطرز بالؤلؤ، ونسقت معه بلوزة أنيقة ولافته باللون الأزرق الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم سامي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريم سامي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريم سامي