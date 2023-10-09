"أنا مصرية" معرض للفنانة منى غريب بقاعة الباب

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة منى غريب تحت عنوان "أنا مصرية" وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023 بقاعة الباب سليم، متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية.



عن أعمالها يقول د. وليد قانوش .. "لطالما کانت المرأة عنصر جذب لخيال وإبداعات الفنانين، ملهمة ورمزاً للجمال، لذا شكلت موضوعاً خصباً للتناول والتجارب والدراسة .. في مجال النحت الخزفي المعاصر جذب هذا الموضوع الثري الفنانة منى غريب التي تتناول في أعمالها المرأة كعنصر تعبيري وجمالي .. وبواسطة تقنيات الحريق تظهر القيم الجمالية لألوان وأشکال العناصر المنفذة على منحوتاتها الخزفية لإبراز القيم الجمالية والتشکيلية لعنصر المرأة، ومن خلال ملامح الوجوه تعكس تعبيرات وأحاسيس تعبر عن ما تختزنه من مشاعر".



وتعتمد تجربة الفنانة منى غريب على تفاعلها مع بيئتها المصرية المحيطة وتراثها الحضاري والثقافي المصري باعتباره محفزا لمشاعرها وتربة خصبة تحفز إبداعها، وهي في محاولة دائمة ومستمرة أن تواكب أعمالها في مجال النحت الخزفي العصر وفي نفس الوقت تؤكد من خلالها على هويتها المصرية.



منى غريب .. مواليد محافظة الإسكندرية، أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، قسم النحت تخصص النحت الخزفي، أقامت العيد من المعارض الفردية بجانب المشاركة في معارض وأحداث فنية محلياً ودولياً نالت خلالها العديد من الجوائز والتكريمات، كما لها مقتنيات بمتحف الفن المصري الحديث، ولدى أفراد ومؤسسات في مصر والخارج.

يستمر المعرض حتى 21 أكتوبر.، يومياً من 9 صباحاً إلى 9 مساءًا عدا يوم الجمعة.