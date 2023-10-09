غزة تواجه أكبر هجوم عقابي من الاحتلال الإسرائيلي

تقصف الطائرات الإسرائيلية مدينة غزة مسببة في دمار تام لأحياء وأسواق ومدارس ومناطق تضم مئات المدنيين، ولم يجد الفلسطينيون في القطاع الساحلي الفقير سوي الفرار إلى الداخل وبحثوا عن ملاذ في المدارس والمنازل والمساجد قدر استطاعتهم.

وفقا لتقرير نشرته فاينانشال تايمز، عانى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من أربع حروب وحرمان مزمن في السنوات الـ 14 الماضية، لكنهم الآن يستعدون لما قد يكون الهجوم الأكثر شراسة.

يتوقع الكثيرون في غزة أن تشن الدولة اليهودية أول هجوم بري لها على القطاع منذ عام 2014. وقد أدى القصف الجوي بالفعل إلى مقتل المئات وتسوية مناطق في القطاع بالأرض.

تحدث عدد من الفلسطينيين لفاينانشال تايمز عن إجلاء أفراد عائلاتهم إلى الجنوب باتجاه مصر أو غربا باتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع مع تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء المنطقة.

قالت وكالة الغوث الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في مخيم جباليا للاجئين، إن ما يقرب من 74 ألف شخص لجأوا إلى المدارس التي تديرها في المنطقة.

دعا نتنياهو الفلسطينيين في قطاع غزة إلى المغادرة، قائلا في خطاب متلفز إن جيش الاحتلال سيحول مواقع حماس إلى أنقاض. لكنه لم يذكر المكان الذي يتوقع أن يتوجه إليه سكان القطاع.

يتحرك سكان غزة المحاصرون داخل القطاع بحثًا عن الأمان. وقال أحد السكان، لفاينانشال تايمز، بناء على تجربتنا في حرب 2014، نعتقد أن المدرسة مكان آمن.

في الغزوتين البريتين السابقتين لغزة، سوت الهجمات الإسرائيلية أجزاء من القطاع بالأرض. هذه المرة، قالت إسرائيل إنها في حالة حرب، ولن تنهي عملياتها حتى يتم إخضاع حماس. وأعلنت أيضًا "حصارًا كاملاً" على المنطقة المحاصرة بالفعل، مع قطع الكهرباء والغذاء والوقود وحتى إمدادات المياه، وهو الأمر الذي يتطرق لأفعال إبادة جماعية لسكان قطاع غزة.

قال مسؤولو الصحة في غزة إنه مع بدء إسرائيل عملياتها الانتقامية، قُتل أكثر من 560 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، خلال ثلاثة أيام. وأصيب نحو 2900 شخص.

بحلول يوم الاثنين، كانت الطائرات والمروحيات والطائرات والمدفعية الإسرائيلية قد قصفت المئات مما قال الجيش إنها أهداف لحماس والجهاد الإسلامي في غزة كجزء من العملية التي أطلق عليها اسم "سيوف من حديد".

يصف عمال الإغاثة القطاع بأنه سجن في الهواء الطلق، وقبل عامين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إذا كان هناك جحيم على الأرض، فهو حياة الأطفال في غزة".

قالت الأونروا إن 14 من مبانيها ومنشآتها الأخرى تعرضت لأضرار خلال العملية الإسرائيلية، كما تعرضت مدرسة واحدة تؤوي أكثر من 225 شخصا لضربة مباشرة دون وقوع إصابات.

توقفت إسرائيل يوم السبت عن تزويد غزة بالكهرباء، التي تعاني من نقص حاد في الطاقة حتى في أوقات الهدوء النسبي. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن وقود محطة توليد الكهرباء بالديزل في غزة "قد ينفد خلال أيام".

قال إسرائيل كاتس، وزير الطاقة، يوم الاثنين، إنه أصدر تعليماته للسلطات بقطع إمدادات المياه عن غزة، في خطوة انتقدتها بسرعة إحدى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية.

قال مسؤول صحي فلسطيني إن الإمدادات الطبية والأدوية والمواد المخبرية آخذة في النفاد، حتى في الوقت الذي تتعامل فيه المستشفيات مع تدفق الجرحى.

قال مدحت عباس، المدير العام لوزارة الصحة: كان الوضع بائسا قبل هذه الأحداث. "اليوم نستهلك في يوم واحد ما نستهلكه عادة في شهر. وفي غضون أيام قليلة، سوف ينفد مخزوننا.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء تواجه ضغطًا متزايدًا في غزة، وأن المنظمة تدعم المرافق الطبية بمعدات مثل النقالات والأدوات الجراحية ومستلزمات جرحى الحرب.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لقد دمرت حياة الناس، ولا يعرفون ماذا سيحدث في الأيام المقبلة.