عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دقيقة تحية لأبطال طوفان الأقصى فى بداية ندوة إحياء ذكرى أكتوبر بالصحفيين

صدى البلد

بدأ الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، ووزير الإعلام الأسبق بالوقوف دقيقة تحية وإجلال، لأبطال طوفان الأقصى، مؤكدًا أنهم فرضوا واقعًا جديدًا في المنطقة، ونجحوا في أن يجعلوا  القضية الفلسطينية في الصدارة.

وقال «البلشي» خلال الندوة التي تنظمها لجنة الشئون العربية والأفريقية، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الإثنين، في لقاء مفتوح مع وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الأفريقية محمد فايق، إن نقابة الصحفيين هي بيت لكل الوطنيين وليس  الصحفيين فقط، وكانت جزءًا من مثلث الحريات.

ولفت إلى أن حضور ندوة محمد فايق، هو الأقوى بين سلسلة الندوات التي عقدتها النقابة مؤخرًا، فهذا الحضور ما هو إلا تعبيرًا عن قيمة محمد فايق، فهو ليس شاهدا على عصر عبد الناصر فقط، لكنه صانع  للإعلام والصحافة.

 

حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وأحمد الجمال، شيخ الناصريين، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم  لقاء مفتوحا مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق.

وأوضح حسين الزناتى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية يأتى اللقاء فى إطار الاحتفال بمرور ستين عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وخمسين عاما على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فايق.

أعدت اللقاء وتديره الكاتبة الصحفية أمانى القصاص، فى حضور نخبة من المتخصصين فى الشئون العربية و الإفريقية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

ترشيحاتنا

تمسكوا بأرضكم| أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ الفلسطينيين.. فيديو

الأمم المتحدة تطالب بالسماح لها بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة

وزير الصحة: فحص 63 مليون مواطن طبيا للقضاء على فيروس سي

حماس تهدد إسرائيل: استهداف المنازل يقابله إنهاء حياة الأسرى المدنيين بالصوت والصورة

مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: تدمير أكثر من 6000 منزل في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد التيار الإصلاحي الحر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

إطلالة جريئة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

فيديو

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ