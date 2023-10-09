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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، إن هناك اجتماعا طارئا لـ جامعة الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت عن السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، بأن هناك اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد غد الأربعاء.

 الحدود ليست مستباحة

وكانت قد حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وقالت المصادر المصرية إن مصر لم تتوانَ منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

وأكدت المصادر، أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح انها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة فلسطين الحدود المصرية

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