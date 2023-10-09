تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية حيث أعرب الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا إن الوضع قد يتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الوضع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن يعود إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بيسكوف ردَا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: "من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن".

ولفت: "لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".

وتابع: "لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة".

وتعليقًا على تحركات الأسطول الأمريكي، أكد بيسكوف أن هناك خطرًا كبيرًا لتورط أطراف ثالثة في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو