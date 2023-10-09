عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية حيث أعرب الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا إن الوضع قد يتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الوضع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن يعود إلى الاتجاه السلمي، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بيسكوف ردَا على سؤال من الصحفيين حول نظرة الكرملين بشكل عام إلى الأحداث الجارية: "من الصعب إضافة أي شيء إلى البيان الذي صاغته وزارة خارجيتنا، نحن نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى الاتجاه السلمي في أقرب وقت ممكن".

ولفت: "لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف، بطبيعة الحال، محفوف بمزيد من التصعيد، وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".

وتابع: "لا خطط لاتصالات مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية، في جدول أعمال الرئيس بوتين، في الوقت الحالي، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيمها بسرعة".

وتعليقًا على تحركات الأسطول الأمريكي، أكد بيسكوف أن هناك خطرًا كبيرًا لتورط أطراف ثالثة في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

إسرائيل الفلسطينيين القضية الفلسطينية الكرملين دميتري بيسكوف الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية تسنيم خيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لدينا معلومات.. إعلان عاجل من جيش الاحتلال بشأن الأسرى الإسرائيليين داخل غزة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه كليا عن قطاع غزة

رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا عن رحلة مصر للقضاء على فيروس سي

دعاء وقت نزول المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده الآن

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

حماس: بعض الأسرى يحملون الجنسية الصينية أو الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ