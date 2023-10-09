إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وشن الطائرات الإسرائيلية غارات وحشسة غير مسبوقة على مدينة غزة مما أدي لدمار تام لأحياء وأسواق ومدارس ومناطق تضم مئات المدنيين.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في القطاع الساحلي الفقير لم يجدوا خيارا أمامهم سوي الفرار إلى الداخل ليبحثوا عن ملاذ في المدارس والمنازل والمساجد قدر استطاعتهم.

ووفقا لتقرير نشرته فاينانشال تايمز، عانى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من أربع حروب وحرمان مزمن في السنوات الـ 14 الماضية، لكنهم الآن يستعدون لما قد يكون الهجوم الأكثر شراسة.

ويتوقع الكثيرون في غزة أن تشن الدولة اليهودية أول هجوم بري لها على القطاع منذ عام 2014. وقد أدى القصف الجوي بالفعل إلى مقتل المئات وتسوية مناطق في القطاع بالأرض.

وتحدث عدد من الفلسطينيين لفاينانشال تايمز عن إجلاء أفراد عائلاتهم إلى الجنوب باتجاه مصر أو غربا باتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع مع تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء المنطقة.

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