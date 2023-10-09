عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وشن الطائرات الإسرائيلية غارات وحشسة غير مسبوقة على مدينة غزة مما أدي لدمار تام لأحياء وأسواق ومدارس ومناطق تضم مئات المدنيين.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في القطاع الساحلي الفقير لم يجدوا خيارا أمامهم سوي الفرار إلى الداخل ليبحثوا عن ملاذ في المدارس والمنازل والمساجد قدر استطاعتهم.

ووفقا لتقرير نشرته فاينانشال تايمز، عانى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من أربع حروب وحرمان مزمن في السنوات الـ 14 الماضية، لكنهم الآن يستعدون لما قد يكون الهجوم الأكثر شراسة. 

ويتوقع الكثيرون في غزة أن تشن الدولة اليهودية أول هجوم بري لها على القطاع منذ عام 2014. وقد أدى القصف الجوي بالفعل إلى مقتل المئات وتسوية مناطق في القطاع بالأرض. 

وتحدث عدد من الفلسطينيين لفاينانشال تايمز عن إجلاء أفراد عائلاتهم إلى الجنوب باتجاه مصر أو غربا باتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع مع تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء المنطقة.

لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

 

مستجدات الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية قصف الطائرات الإسرائيلية مدينة غزة فاينانشال تايمز غزة الطائرات الإسرائيلية الفلسطينيين مصر تسنيم خيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لدينا معلومات.. إعلان عاجل من جيش الاحتلال بشأن الأسرى الإسرائيليين داخل غزة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه كليا عن قطاع غزة

رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا عن رحلة مصر للقضاء على فيروس سي

دعاء وقت نزول المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده الآن

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

حماس: بعض الأسرى يحملون الجنسية الصينية أو الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ