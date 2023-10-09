على حساب أسراها.. إسرائيل تقرر توسيع الهجمات ضد غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول اتهام إيران وحزب الله بالضلوع في هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا يفسر نية الحكومة الأمريكية إرسال مساعدات لإسرائيل تكفي مواجهة الفصائل وحزب الله وإيران.

وأضافت "أبوشمسية"، أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر في المنطقة أن إيران أعطت الضوء الأخضر للفصائل الفلسطينية في اجتماع جمع قادة الفصائل وحزب الله يوم الاثنين الماضي.

وتابعت أن إسرائيل اتخذت قرار بتوسيع الهجمات على غزة، وقصف أي قواعد عسكرية تابعة لحركة حماس حتى لو تسبب ذلك في قتل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مع شن عملية برية موسعة.



