بعد طوفان الأقصى.. بريطانيا تراجع مساعداتها لفلسطين

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة تراجع مساعداتها لفلسطين.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز، قال أوليفر دودن لقناة أي تي في، إن الحكومة تستخدم بالفعل عملية صارمة للغاية فيما يتعلق بهذا النوع من المساعدات التي تقدمها للدول.

وقال أيضًا إنه من المهم جدًا عدم وضع مقاتلي حماس والشعب الفلسطيني في مجموعة واحدة.

وأضاف: "إننا نراجع حاليا مساعداتنا. ومع ذلك، فإننا نقوم بعملية صارمة للغاية بالنسبة لنوع المساعدات التي نقدمها".

شدد أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني، علي ضروروة الفصل بين أعضاء حماس في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

في وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي وقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتزامن ذلك مع عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.