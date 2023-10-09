عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تعريفية ببرنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " الذى أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء أركان حرب أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع والأعمال و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد كبير من السيدات العاملات بالمؤسسات المختلفة.

وتناولت الندوة استعراض أهداف البرنامج لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية،  بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء،  ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية فى مجتمعاتهن ، ويقدم حزم تدريبية متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى ، كما يقدم عدة محاور توعوية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأيضًا استعراض الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ انشائها بقرار السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨..

ويستهدف البرنامج السيدات المصريات الحاصلات على مؤهل جامعى من عمر ٢٢ إلى ٥٠ عام ، و ذلك من القطاعات الحكومية و الخاصة ورائدات الأعمال و يضم حزم تدريبية لمدة ٢٣ يوم داخل المحافظة.

فيما وقد اشادت " المحافظ " بما يستهدفه البرنامج من أهداف رامية لصقل قدرات ومهارات المرأة واعداد كوادر قادرة على تولى مناصب قيادية،  والتى تأتى تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتمكين المرأة والذى بدا واضحا مع تولى المرأة المصرية خلال السنوات الاخيرة حقائب وزارية ومنصب محافظ ومناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة، وتوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

كما ثمنت ما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية تقدم على أسس مهنية للقيادة والإدارة و مؤشرات معرفية محددة،  ووجهت " الدكتورة منال عوض " التحية إلى المرأة المصرية لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة ، ووجهت الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على هذا الجهد الكبير ، ودعت سيدات المحافظة للتقديم للالتحاق بدورات البرنامج..

ووجه رئيس جامعة دمياط التحية إلى الدكتورة منال عوض و الأكاديمية الوطنية للتدريب،  كما أكد خلال الكلمة التى ألقاها بالندوة أن المرأة المصرية حققت نجاحات واسهامات كبيرة منذ تاريخ مصر القديم ، ولازالت تقدم نجاحات أخرى على كافة المستويات للمشاركة فى استكمال مسيرة البناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكد الدكتور حمدان ربيع أن الجامعة على استعداد تام لاستضافة عدد من الدورات التى تأتى فى إطار البرنامج وتقديم الدعم اللازم للتنفيذ.

ووجه اللواء أيمن الأطفيحي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها للبرنامج،  مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض من أهم الشخصيات البارزة التى يتم الاستعانة بخبراتها فى رئاسة اللجان الخاصة ببرامج المرأة لاختيار الكوادر من التنفيذيات، و لفت الأطفيحى إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية قد اصدرت كم من التشريع والقوانين التى أصدرتها لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا،  و تعزيز حصولها على مناصب قيادية وتمثيلها الواسع بالبرلمان بغرفتيه ، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فقد جاء دور الأكاديمية الوطنية للتدريب لاصدار حزمة من البرامج لتمكين المرأة، حيث أشار إلى أبرز تلك البرامج " المصريات من الخارج" و " التنفيذيات " و المرأة تقود بالمحافظات " ، مؤكدًا أن البرنامج الذى تم اطلاقه تم التنسيق بشأنه مع المحافظة وجامعة دمياط لاقامة التدريب داخل المحافظة  للتيسير على المتدربات و تحقيق الأهداف الرامية من تنفيذه.

مدير تعليم دمياط يشدد على الجدية والالتزام بالمدارس

دمياط أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القطاعات الحكومية المحافظات المصرية الوطنية للتدريب تكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عاجل.. طائرات أمريكية محملة بالذخائر تطير إلى إسرائيل

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

موضوعات متعلقة

مدير تعليم دمياط يشدد على الجدية والالتزام بالمدارس

صحة دمياط تتابع عملية تقديم الخدمات الطبية بمنشآت الرعاية الأولية

ترشيحاتنا

تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد.. الرئيس السيسي يتلقى 4 اتصالات بشأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

النقل تستهدف استيعاب 13.5 مليون راكب يوميا بخطوط الجر الكهربائي بحلول 2030|تفاصيل

مؤسسة حياة كريمة: فتح حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات دعما للشعب الفلسطيني

مبروك للأهلي.. خالد الغندور يهنئ المارد الأحمر بالوصول لقبل النهائي البطولة العربية للسلة

اللواء حسن درويش: التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يدرس بالكليات الأمريكية

هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ