ندوة تعريفية ببرنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " في دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " الذى أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA ، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء أركان حرب أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع والأعمال و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد كبير من السيدات العاملات بالمؤسسات المختلفة.

وتناولت الندوة استعراض أهداف البرنامج لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية، بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء، ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية فى مجتمعاتهن ، ويقدم حزم تدريبية متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى ، كما يقدم عدة محاور توعوية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأيضًا استعراض الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ انشائها بقرار السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨..

ويستهدف البرنامج السيدات المصريات الحاصلات على مؤهل جامعى من عمر ٢٢ إلى ٥٠ عام ، و ذلك من القطاعات الحكومية و الخاصة ورائدات الأعمال و يضم حزم تدريبية لمدة ٢٣ يوم داخل المحافظة.

فيما وقد اشادت " المحافظ " بما يستهدفه البرنامج من أهداف رامية لصقل قدرات ومهارات المرأة واعداد كوادر قادرة على تولى مناصب قيادية، والتى تأتى تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتمكين المرأة والذى بدا واضحا مع تولى المرأة المصرية خلال السنوات الاخيرة حقائب وزارية ومنصب محافظ ومناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة، وتوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.

كما ثمنت ما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية تقدم على أسس مهنية للقيادة والإدارة و مؤشرات معرفية محددة، ووجهت " الدكتورة منال عوض " التحية إلى المرأة المصرية لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة ، ووجهت الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على هذا الجهد الكبير ، ودعت سيدات المحافظة للتقديم للالتحاق بدورات البرنامج..



ووجه رئيس جامعة دمياط التحية إلى الدكتورة منال عوض و الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أكد خلال الكلمة التى ألقاها بالندوة أن المرأة المصرية حققت نجاحات واسهامات كبيرة منذ تاريخ مصر القديم ، ولازالت تقدم نجاحات أخرى على كافة المستويات للمشاركة فى استكمال مسيرة البناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكد الدكتور حمدان ربيع أن الجامعة على استعداد تام لاستضافة عدد من الدورات التى تأتى فى إطار البرنامج وتقديم الدعم اللازم للتنفيذ.

ووجه اللواء أيمن الأطفيحي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها للبرنامج، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض من أهم الشخصيات البارزة التى يتم الاستعانة بخبراتها فى رئاسة اللجان الخاصة ببرامج المرأة لاختيار الكوادر من التنفيذيات، و لفت الأطفيحى إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية قد اصدرت كم من التشريع والقوانين التى أصدرتها لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، و تعزيز حصولها على مناصب قيادية وتمثيلها الواسع بالبرلمان بغرفتيه ، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فقد جاء دور الأكاديمية الوطنية للتدريب لاصدار حزمة من البرامج لتمكين المرأة، حيث أشار إلى أبرز تلك البرامج " المصريات من الخارج" و " التنفيذيات " و المرأة تقود بالمحافظات " ، مؤكدًا أن البرنامج الذى تم اطلاقه تم التنسيق بشأنه مع المحافظة وجامعة دمياط لاقامة التدريب داخل المحافظة للتيسير على المتدربات و تحقيق الأهداف الرامية من تنفيذه.