اللواء سمير فرج: الموساد الإسرائيلي فقد سيطرته بالكامل بعد عملية طوفان الأقصى

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي إن هناك فشل ذريع في كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية سواء الموساد أو الاستخبارات الحربية.

وأشار اللواء فرج في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر قناة إي تي سي الفضائية أن إسرائيل كانت تتباهى بأنها تعرف دبة النملة وأنها تتجسس على كل عناصر حماس، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في تحديد وقت الهجوم، والتجهيز له، وعدم التنبؤ به، ولا حتى توقعه .

ونوه بأن هذه الحرب كانت لها تجهيزات وبروفات تراوحت بين شهرين إلى 3 أشهر، وكانت هناك مبادرات منها عدم اشتراك حماس في هجمات مايو الماضي، والصمت عن الانتهاكات المتكررة على المسجد الأقصى وخان يونس وقطاع غزة.

وأشاد فرج بالتخطيط الرائع للهجوم والتنفيذ المتقن البري والبحري والجوي والغطاء الجوي الذي اخترق القبة الحديدية.

الشعب الإسرائيلي لن ينسى هروبه من مطار بن جوريون

وأكد أن الهجوم ناجح؛ لأن الشعب الإسرائيلي لن ينسى هروبه من مطار بن جوريون، ولن ينسى الهجوم على 7 مستوطنات في وقت واحد، والسيطرة على قواعد عسكرية.