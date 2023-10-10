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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة 1700 هدف لحماس في قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ قليل عن قيام قواته بمهاجمة ما مجموعه 1707 هدف لـ حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 هدف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وفقا لمصادر رسمية في القطاع حتى مساء يوم امس الاثنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن غارة إسرائيلية على مخيم جباليا خلّفت عشرات القتلى والمصابين.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد قالت في وقت سابق إن نحو 500 فلسطيني قد قتلوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع في أعقاب هجوم مسلحي حماس على بلدات إسرائيلية.

واستهدف القصف البنية التحتية الرئيسية، ومنازل، وأبنية سكنية، ومساجد.

وقررت الحكومة الإسرائيلية فرض حصار شامل على القطاع وقطع لإمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة 

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