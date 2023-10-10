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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة بحق الفلسطينيين

قصف غزة
قصف غزة

أعلن سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت نحو 15 مجزرة بحق الفلسطينيين المدنيين؛ من خلال استهداف المقرات الحكومية ومنازل المواطنين في قطاع غزة.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية، في تصريحات تلفزيونية، إن "العدوان يتواصل بشكل كبير لليوم الثالث على التوالي ما أدى إلى كوارث جراء الاعتداء على كل قطاعات الخدمات في قطاع غزة".

وأضاف "معروف"، أن "قائد جيش الاحتلال أكد فرض حصار شامل على القطاع بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، وقبل قليل نشر جيش الاحتلال لجنوده وهم يقطعون كل الخطوط الواصلة بالمياه إلى قطاع غزة".

وتابع أن "هذا الواقع يفاقم من الحالة الإنسانية الصعبة ويجعلنا نتحدث عن عناوين سريعة، منها ما يتعرض بالمنظومة الصحية المنهكة جراء نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بما يزيد عن 43%، ولدينا أعداد كبيرة من الجرحى الذين يتوافدون إلى المستشفيات في أوقات واحدة جراء ازدياد الغارات الجوية لطائرات الاحتلال". 

واسترسل "رصدنا خلال الساعات الماضية 15 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المواطنين على رؤوسهم دون سابق إنذار، كما أن القطاع الصحي يعاني من نقص إمدادات الكهرباء التي لا تزيد عن 4 ساعات ويتم الاعتماد على محطات توليد الكهرباء وهي لا تغني عن الخطوط التي كانت تزود قطاع غزة بالكهرباء".

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