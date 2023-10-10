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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي مشترك لدعم إسرائيل في مواجهة حماس

غزة تحت القصف
غزة تحت القصف

أصدرت الولايات المتحدة بيانا مشتركا مع دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أعلنت جميعها الدعم الكامل لـ إسرائيل في مواجهة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” عقب عملية طوفان الأقصى والتي اسفرت عن مقتل 900 شخص في إسرائيل.

ووصف البيان للدول الخمسة، أعمال حماس بـ “غير المبررة وغير شرعية والتي يجب إدانتها”.

وأضاف البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني الإيطالي، إن الدول الخمسة ستبقى متحدة ومنسقة لأعمالها لـ"ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، مكررين إدانة “حماس”  لما زعموه من ارتكاب عناصرها أفعالا مروعة، بحسب وصف البيان.

وأكد بيان الدول الأربعة الأوروبية والولايات المتحدة، اعترافهم بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة، وأكدوا دعمهم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية، للإسرائيليين والفلسطينيين.

واعتبر البيان الأمريكي البريطاني الألماني الفرنسي الإيطالي، أن أعمال حماس غير مبررة وغير شرعية ويجب إدانتها، مجددين دعمهم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

 

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