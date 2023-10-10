الأونروا: تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، عن تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وقالت المصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضى المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكل الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي؛ لوقف التصعيد، وحقن دماء الشعب الفلسطيني".

وأكدت المصادر أن “رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى، عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف، وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية”.