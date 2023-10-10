أردوغان يحذر: إسرائيل لن ترى السلام إذا استمرت بحرمان الفلسطينيين من إقامة دولتهم

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل في خطاب ألقاه الاثنين، من أنها لن ترى السلام في المنطقة إذا استمرت في حرمان الفلسطينيين من إقامة دولتهم.

وقال اردوغان 'إننا نعتقد أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس. ومن الواضح أن المشكلة في المنطقة لا يمكن حلها من خلال القمع المستمر للفلسطينيين وقمعهم'.

وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة: 'استولينا على منازلهم وأراضيهم'.

وانتقد الرئيس التركي المجتمع الدولي لفشله في الوفاء بالوعود التي قطعها للفلسطينيين. وبشكل منفصل، حث أردوغان نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، على العمل من أجل استعادة السلام الفوري في المنطقة.

ونقل عن أردوغان قوله 'مشددا على أن أي خطوة يتعرض فيها سكان غزة للأذى ككل دون أي تمييز ستزيد من المعاناة وتصاعد العنف في المنطقة، وقال إنه يتعين على الجميع التصرف بالمنطق'. قوله من قبل الرئاسة.

وقال أردوغان خلال الاتصال الهاتفي مع هرتزوغ إن تركيا ملتزمة بضمان السلام الدائم وإنهاء الصراعات المثيرة للقلق في الشرق الأوسط.

وشنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة يوم السبت، مما دفع إسرائيل إلى الرد على القطاع الفلسطيني الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة.

وأعلنت إسرائيل رسميا حالة الحرب وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، ووقف إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود.