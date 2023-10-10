صفر هامش ربح لهذه السلع.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية يكشف التفاصيل

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الهدف من مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية؛ هو خفض التضخم، لأن جزءا كبيرا منه سببه السلع الغذائية، لافتا إلى توقعاتهم بانخفاض جميع السلع سيحدث خلال 6 أشهر، وسيكون هناك اجتماع أسبوعي؛ لمتابعة ما إذا كانت هناك حالة انخفاض للتضخم خلال هذه الفترة، ومدى ارتباطها بهذه المبادرة.

وأضاف "عز"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة سي بي سي، من تقديم "عمرو خليل"، "الدولة بتعمل اللي تقدر عليه، بنعمل أقصى ما يمكن للمواطن المصري اللي من حقه الحصول على سلعة جيدة بسعر منخفض".

وأوضح أن اتحاد منتجي الدواجن سيساعد بخفض 15% عن الأسعار الحالية، مؤكدا أن السلاسل التجارية جميعها اتفقت على صفر هامش ربح لهذه السلع.

استجابة فورية

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه كانت هناك استجابة فورية من رئيس الوزراء وجميع الوزراء بإصدار قرارات فورية برفع الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر على مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها؛ هو الحد من التضخم، والهدف الآخر هو إيجاد المواطن المصري سلعة جيدة لأسرته، وفي متناول يده، وعدم استمرار زيادة الأسعار.