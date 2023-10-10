في عيد ميلادها.. تعرف على ابنة شيرين الفنانة المعروفة

يوافق اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة شيرين، التي أكملت اليوم عامها الـ62، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1956، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

شيرين وحياتها

شيرين اسمها الحقيقي: أشجان محمد السيد عزام، ولدت يوم 10 أكتوبر 1956، حاصلة على ليسانس الحقوق، وتخرجت من المعهد العالي للبالية، بدأت مشوارها الفني في السبعينيات بأدوار صغيرة في أعمال متعددة

أول ظهور حقيقي لـ شيرين، على الشاشة كان مشاركتها في مسلسل «بنت الأيام» بدور (سميحة) عام 1977، بدأت الانطلاق نحو الشهرة والنجاح بعد مشاركتها في المسرحية الشهيرة «المتزوجون» مع نجمي الكوميديا سمير غانم وجورج سيدهم.

أعمال شيرين

شيرين شاركت في بطولة العديد من الأفلام ولكن نجاحها السينمائي الحقيقي كان مع الزعيم عادل إمام والذي شاركته بطولة الإرهابي وبخيت وعديلة.

شاركت في بطولة العديد من المسلسلات منها الهاربة وعابد كرمان وبيت العيلة والعراف.

ابنة شيرين

ولدى الفنانة شيرين ابنة وحيدة من زوجها السابق المخرج محمد أسامة، تُدعى "ميريت"، وتعمل ممثلة أيضًا، ولكنها في بداية مشوارها الفني.

ابنة شيرين

ابنة شيرين

وظهرت ميريت محمد أسامة في 4 أعمال فنية، أولها دور صغير في فيلم "حسن ومرقص" للزعيم عادل إمام، وثانيها في دور فريدة في فيلم "حلم عزيز" للفنانين أحمد عز وشريف منير.

كما ظهرت ميريت في عملين آخرين، هما فيلم "هاتولي راجل" للفنانة نيللي كريم بدور (هند)، ومسلسل "الرجل العناب" للثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو ولعبت فيه دور (ناتاشا).