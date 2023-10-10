إسرائيل تقصف الموتى.. غارات عنيفة تهدم مقبرة وبرجا سكنيا ومسجدين في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في قطاع غزة، بينها برج سكني، ومسجدين، ومنزلين، ومقبرة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال قصفت برج البدرساوي، بالقرب من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بصاروخ تحذير من طائرة استطلاع.

وأضافوا: كما قصفت الطائرات الإسرائيلية، منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ مما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل.

وفي إطار استهدافها للمساجد؛ قصفت طائرات الاحتلال، مسجد أحمد ياسين بمخيم المغازي وسط القطاع، كما استهدفت مسجد أبو جنب شرق خان يونس.

وأوضح الشهود أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات في محيط المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة.