جمعة طوفان الأقصى.. حماس تدعو للنفير العام وتوجه رسالة عاجلة للأمة



أعلنت حركة حماس النفير العام يوم الجمعة القادم تحت مسمي "جمعة طوفان الأقصى" في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، من أجل نصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.

وقالت الحركة في بيان لها : نشدّ على أيادي شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع جنوده في كل مكان بحسب ماذكرت شبكة القدس الإخبارية.

وأضافت حركة حماس : إلى أهلنا في الداخل المحتل عام 48، هذا اليوم يومكم لتنفروا وتحتشدوا وترابطوا في المسجد الأقصى المبارك، ولتتوحدوا مع أبناء شعبكم في غزة والضفة.

وتابعت الحركة : ندعو جماهير أمّتنا العربية والإسلامية وجماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة، وليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مجموعة من مقاتليها الأبطال في سرايا القدس، تمكنت، من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة



وذكرت الحركة في بيان لها قائلة : نفذت المجموعة اشتباكاً مسلحاً من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين صهيونيين أحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة خمسة من الجنود بجراح مختلفة.

وقالت كذلك : وقد ارتقى، خلال العملية إثنان من مجاهدي سرايا القدس، هما: حمزة حسن موسى (فاروق) مواليد 2002 من مخيم البرج الشمالي و رياض محمد قبلاوي (أبو يزن) مواليد 1999، من مخيم عين الحلوة.

واتمت الحركة بيانها قائلة : إننا إذ نزف إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية ارتقاء مجاهدينا، فإننا نؤكد جهوزيتنا الكاملة، في كل الساحات، واستمرارنا في مواجهة العدو دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا.