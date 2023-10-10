ندرس ضم المزيد من السلع لمبادرة خفض الأسعار.. الغرف التجارية تعلن مفاجأة

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تعمل على تخفيض الأسعار، ويكون هناك انخفاض في التضخم، وأنه بعد الإعلان عن خفض أسعار 9 سلع، فإنه يتم العمل على دراسة ضم المزيد من السلع إلى مبادرة خفض الأسعار.

وقد حل الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ضيفا على برنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، و كشف العديد من التفاصيل عن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

المطبوع على العبوة.. سعر السلع واحد بجميع الأماكن

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التضخم يؤثر على العالم بأكمله، وهو مبرر ولكنه غير مقبول سواء من الدولة أو المواطن أو القطاع الخاص، وهذا ما دفعهم لاتخاذ خطوة تجاه ذلك، مؤكدا أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تختلف عن جميع المبادرات التي حدثت بالفترة الماضية.

وأوضح "عز" أن السلع المقدمة من المنتجين والمستوردين ستكون مخفضة وستسير في سلاسل الإمداد الطبيعية الخاصة بها، وبالتالي ستكون السلع متوفرة بجميع الأماكن بنفس السعر المطبوع على العبوة، وهذا بخصومات تصل من 15 إلى 25% بتكامل الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن كبرى المنتجين للسلع المخفضة توافقوا جميعا على تخفيض الأسعار بالنسب التي تم الاتفاق عليها، منوها إلى أن جميع شركات التعبئة مشاركة معهم بهذه المبادرة وخفض الأسعار، وذلك ينطبق على كل من هذه السلع: “الجبن والألبان، وزيت الخليط، والسكر، والمكرونة، وعدس، وفول”.

تخفيض مجموعة سلعية أخرى

ونوه إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح بأن هذه المجموعة الأولى الذين سيعملون عليها، وأن هناك مجموعة سلعية أخرى ستتوالى بخصومات مع اختلاف النسب من مجموعة إلى أخرى على حسب المكون الأجنبي الموجود بها و قيمة الدولار، مؤكدا أن الهدف من هذه المبادرة هو شراكة بين الدولة والحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن المصري.

صفر هامش ربح لهذه السلع..

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الهدف من مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية؛ هو خفض التضخم، لأن جزءا كبيرا منه سببه السلع الغذائية، لافتا إلى توقعاتهم بانخفاض جميع السلع سيحدث خلال 6 أشهر، وسيكون هناك اجتماع أسبوعي؛ لمتابعة ما إذا كانت هناك حالة انخفاض للتضخم خلال هذه الفترة، ومدى ارتباطها بهذه المبادرة.

وقال "عز": "الدولة بتعمل اللي تقدر عليه، بنعمل أقصى ما يمكن للمواطن المصري اللي من حقه الحصول على سلعة جيدة بسعر منخفض".

وأوضح أن اتحاد منتجي الدواجن سيساعد بخفض 15% عن الأسعار الحالية، مؤكدا أن السلاسل التجارية جميعها اتفقت على صفر هامش ربح لهذه السلع.

استجابة فورية

ولفت إلى أنه كانت هناك استجابة فورية من رئيس الوزراء وجميع الوزراء بإصدار قرارات فورية برفع الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر على مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها؛ هو الحد من التضخم، والهدف الآخر هو إيجاد المواطن المصري سلعة جيدة لأسرته، وفي متناول يده، وعدم استمرار زيادة الأسعار.

من حق المواطن معرفة سعر المنتج دون السؤال

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الهدف الأساسي من مبادرة خفض أسعار السلع، هو الحد من التضخم، و الهدف الآخر هو إيجاد المواطن المصري لأسرته سلعة جيدة في متناول يده و عدم استمرار زيادة الأسعار.

ونوه إلى أن القطاع الخاص وافق على تسعير منتجه، و قد حدد سعرا خاصا بالسلعة بعد التخفيض وحدا أقصى لسعره بالبيع، والذي يختلف على حسب المكان الذي يُباع به.

نفس السعر بجميع المحافظات

وأوضح أن السعر المطبوع والموجود على العبوة، بجميع محافظات مصر هو نفس السعر ونفس الخصم ولا يوجد اختلاف به، مشيرا إلى أن الاستجابة من رئيس الوزراء وجميع الوزراء كانت فورية لحل مشاكل ورفع أحمال محملة على الصناعة المصرية، مؤكدا أنه ابتداءً من السبت المقبل سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على المنتجات السلعية الأساسية.

وذكر أن المواطن المصري من حقه معرفة أسعار السلع والمنتجات دون السؤال عنها، وذلك طبقا للقانون المصري.



