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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يتيح للجنود إعدام أنفسهم.. ما هو بروتوكول "هانيبال" الإسرائيلي المثير للجدل؟

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

تتجه إسرائيل إلى تطبيق بروتوكول "هانيبال" المثير للجدل، وذلك على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية ضد جنود الاحتلال.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية، قد أصدرت قرارا أمس الاثنين، "باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم".

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تفاصيل عملية "طوفان الأقصى"

"طوفان الأقصى" هو أكبر هجوم بشري تشنه حماس على إسرائيل منذ تأسيس الحركة 1987، حيث يقدر عدد العناصر التي وصلت للعمق الإسرائيلي أكثر من ألف عنصر.

وتسببت العملية في سقوط أكبر عدد قتلى في إسرائيل، والذي بلغ 800 حسب إحصاء الجيش الإسرائيلي، في تاريخ أي مواجهة جماعة فلسطينية، والعدد مرشح للارتفاع، حيث سيطرت حماس على مواقع إسرائيلية في محيط غزة ولم تستطع قوات الاحتلال استعادة السيطرة عليها لمدة 72 ساعة.

عدد من أسرهم الفلسطينيون تجاوز الـ100 إسرائيلي حسب الإحصائيات الإسرائيلية، وهو عدد لم يحدث في تاريخ المواجهات بين الجانبين، ولأول مرة يتم أسر مدنيين وجنود إسرائيليين في وضح النهار وتصويرهم وفلسطينيين مسلحين يقتادونهم.

هذا بالإضافة إلى اغتيال أكثر من قائد عسكري كبير ولواءات في يوم واحد داخل إسرائيل، ونقل بعضهم لغزة.

ما هو بروتوكول هانيبال؟

نفى مسئولين إسرائيليين، التقارير التي تحدثت عن احتمال مبادلة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد تهديد حماس، بقتل الأسرى لديها في حال استمرار الطيران الإسرائيلي باستهداف المدنيين.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة، وسط قصف مكثف من الجيش الإسرائيلي على غزة، ليلة أمس الاثنين.

وأرجع العديد من الخبراء، رفض إسرائيل مبادلة الأسرى واستمرار عدوانها على قطاع غزة، إلى اتجاهها إلى تطبيق بروتوكول هانيبال.

ويتم استخدام بروتوكول هانيبال كإجراء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع خطف جنوده من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية أو أي طرف آخر. 

ماذا يفعل بروتوكول هانيبال؟

يتم تعريف هذا البروتوكول بعبارة "عملية الخطف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".

وتم تطوير بروتوكول هانيبال منذ أول تبادل للأسرى بين إسرائيل والقيادة العامة للجبهة الشعبية، واكتمل عام 1985، وتم الكشف عنه لأول مرة للجيش الإسرائيلي في عام 2001.

هناك نسختين مختلفتين من بروتوكول هانيبال، إحداهما سرية ومكتوبة، ومخصصة للقادة في المستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي، بينما الأخرى شفهية وموجهة لقادة الفرق والمستويات الأدنى.

في الإصدارات الأحدث من البروتوكول، يتم فهم عبارة "بكل الوسائل" حرفيًا، مثل عبارة "من الأفضل أن يُقتل جندي في الجيش الإسرائيلي بدلاً من أن يُختطف".

في عام 2018، تمت مراجعة بروتوكول هانيبال العسكري من قِبل هيئة رقابة حكومية إسرائيلية، وأشار مجلس مدققي الحسابات الحكومية إلى أن البروتوكول يفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بـ"قيمة حياة الجندي المخطوف".

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