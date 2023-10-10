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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة وإصابة شخصين في القليوبية لشهر ديسمبر

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل أخر باستخدام بندقية خرطوش وعصا خشبية وقارورات زجاجية بدائرة قسم شرطة الخصوص، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر ديسمبر المقبل كطلب الدفاع لاستدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعى وإعداد تقرير الصفة التشريحية.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5700 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 1211 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "جمال ف ف"، هارب، وشقيقه "شريف ف ف"، محبوس، وشقيقيهم "خالد ف ف"، هارب، و"كرم خ ف"، محبوس، و"محمد م ع"، محبوس، و"عمران م ج"، محبوس، لأنهم فى 11 أبريل 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص، قتلوا المجنى عليه "سعيد محمد عبد المنعم فريد"، عمدا مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وإذ نفاذا لذلك الغرض أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش" حوزة المتهم الأول، وعصا خشبية وقارورات زجاجية موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجنى عليه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبه أعيرة نارية استقرت بأماكن متفرقة بجسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى، وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه "محمد أشرف محمد عبد المنعم"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وإذا نفاذا لذلك الغرض أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش"، حوزة المتهم الأول، وعصا خشبية وقارورات زجاجية، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبه عيار نارى استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى كادت أن تودى بحياته إلا أنه جاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله.
واستطرد أمر الإجالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "بندقية خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأيضا حاروا وأحرزوا أداة "عصا خشبية" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.


واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم كلا من "أشرف محمد عبد المنعم، وطارق محمد المنعم فريد، عبد المنعم السيد عبد المنعم، وعبد الرحمن شريف رجب"، وأهالى المنطقة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلام والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطر حال حملهم الأسلحة النارية والبيضاء محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات "شوم وقارورات زجاجية"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أطلقوا أعيرة نارية من أسلحة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

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