90 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال يومين وهذه قيمة عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 90 جنيهًا على مدار يومين، من بينها 25 جنيهًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تشهد الأوقية تقلبات سعرية محدودة بالبورصة العالمية، بعد موجة من الصعود أمس، وذلك نتيجة تزايد ضبابية المشهد وحالة من عدم اليقين جراء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي عن نية البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير خلال اجتماع الشهر الجاري.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا بالأسواق المحلية حتى منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2275 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 1858 دولارًا.



وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2600 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1444 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18200 جنيه.

وأشار، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 65 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2185 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1832 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1863 دولارًا.



أضاف، أن الأسواق تشهد حالة الضبابية وعدم اليقين جراء الصراع الفلسطيني مع قوات الاحتلال، الأمر الذي أربك خطط الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة ومواجهة التضخم، ومن ثم قد يتبنى سياسة نقدية أكثر مرونة لمواجهة تداعيات مخاطر الحرب المحتملة، كما زاد إقبال المستثمرين على الذهب للتحوط، كملاذ آمن.