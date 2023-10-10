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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بكري: إذا كانت إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء فمصر لن تسمح

صدى البلد

علق الإعلامي مصطفى بكري مخطط إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر واحتلال أرض سيناء.

وكتب بكري من خلال حسابه تويتر: "إذا كانت إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، فمصر لن تسمح بهذا المخطط، والفلسطينيون لن يرضوا بتسليم أرضهم التي ارتوت بدمائهم إلى المغتصب الإسرائيلي مجددا".

وتابع: "فلسطين بالنسبة لهم هي الحياة ، ومصر لن تسلم أبدًا بالمخطط الإسرائيلي، أمن مصر وأرض مصر ليست مستباحة، الرئيس مبارك رحمة الله عليه رفض قبل ذلك الرسالة التي حملها دينيس روس مساعد وزير الخارجية الأمريكي من رئيس الحكومة الإسرائيلية، والتي بمقتضاها طالبه بالتنازل عن ٦٠٠ كم من أرض سيناء لتهجير أبناء غزة إليها مقابل ١٢ مليار دولار وأرض بديلة في النقب".

واضاف :" كما أن الرئيس الفلسطيني أبومازن صرح بأن محمد مرسي عرض منحه ١٠٠٠ كم داخل سيناء لإقامة دولة غزه الكبرى ، إلا أن الرئيس الفلسطيني رفض ذلك، المخطط لايزال قائما ومطلوب تنفيذه ومصر لن تقبل بذلك ، والفلسطينيون لن يقبلوا.

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