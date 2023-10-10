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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من إسرائيل للسياح المتواجدين بمدن الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه على السياح المتواجدين في مدن الاحتلال الإسرائيلي تجنب السفن السياحية والبقاء في الفنادق.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان لها، إنه يجب تجنب الرحلات البحرية على السفن في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت العشرات من قذائف مدفعيتها تجاه مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس ودمرت عددا منها.

وأشارت الوكالة إلى الزوارق البحرية تواصل قصفها المدفعي على طول شارع الرشيد الساحلي غرب محافظات قطاع غزة.

كما ذكرت قناة الميادين أيضا، أن الزوارق الحربية لجيش الاحتلال تطلق قذائفها بشكل هستيري على ميناء غزة ومحيطه.

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