موجة جديدة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات واسعة النطاق على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يضرب أهدافا تابعة لحركة حماس على طول ساحل غزة.

ولفت إلي أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل قريبا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون في قطاع غزة سوى الدمار، مهددا سكانه بأنهم سيرون الجحيم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه شن غارات جوية واسعة النطاق على أحد أحياء قطاع غزة، مستهدفا أكثر من 100 موقع.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عشرات الطائرات المقاتلة شاركت في الغارات.

وأمس، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تعمل على الانتقال لهجوم مكثف ضد حماس لم يسبق أن قمنا به سابقا.

وأضاف نتنياهو: “سنحسم المعركة مع حماس.. خطوتنا الأولى كانت السيطرة على غلاف غزة وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة”.