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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استخدام خط بديل بالأردن.. إسرائيل تعلن تعليق صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر

خط أنابيب غاز
خط أنابيب غاز

أعلنت وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن شركة شيفرون للطاقة علقت صادرات الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي عبر خط أنابيب لـ مصر وتستخدم خطا بديلا عبر الأردن.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل  كاتس، إنه سيم سيقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة.

كما أوعز  كاتس، بقطع المياه عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرار لن يتغير حتى نهاية الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وعلى جانب آخر، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.

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