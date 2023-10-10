بعد عملية طوفان الأقصى .. هل اقتربت الساعة؟| عالم أزهري يحسم الأمر

رد عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل :" هل اقتربت الساعة بعد عملية طوفان الأقصى ومواجهة المسلمين مع اليهود؟".

وقال عبد العزيز النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" هناك حديث شريف عن النبي محمد حيث قال « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويختبيء اليهودي وراء الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ".

وأضاف عبد العزيز النجار :" لا يمكن ان نربط الحديث الشريف بما يحدث الآن لأن المقاومة مستمرة في مواجهة إسرائيل منذ سنوات وحتى يوم القيامة ".

وأكمل عبد العزيز النجار :" كل إنسان منا عليه أن ينشغل بنفسه والقيامة بالنسبة لكل إنسان هي موته".

ولفت عبد العزيز النجار :" على الفرد أن يعمل وكان الساعة تقوم بعد ساعة".