موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي والقناة الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره، فريق سيمبا التنزاني على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي.

وتم تأجيل مباراتي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، في الجولة الثانية والرابعة من بطولة الدوري الممتاز؛ ليتمكن الأهلي من خوض مباراته في السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته القادمة أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي عبر قناة أبو ظبي.

3 مواجهات نارية في انتظار الأهلي فى أكتوبر

وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض 3 مباريات فى شهر أكتوبر الجاري والتي جاءت على النحو التالي:

20 أكتوبر



يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفا على نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

24 أكتوبر

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

29 أكتوبر

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية أمام نظيره فريق بلدية المحلة في اطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز .

وتؤجل مباراة المارد الأحمر أمام بلدية المحلة في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز حال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بعد تخطي نظيره فريق سيمبا التنزاني .

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في حال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 29 أكتوبر الجاري على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر المقبل.

موعد أول مباراة لـ إمام عاشور بعد الإصابة

تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الفريق أمام منافسه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وخرج إمام عاشور من مباراة الإسماعيلي بعد الإصابة بكدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل مما أدي إلي ابتعاده عن المشاركة لمدة 10 أيام.

وبدأ إمام عاشور برنامج التعافي من الإصابة أمس وسط حالة اطمئنان من الجماهير بعد خروج اللاعب باكيا في المباراة مما أصابهم بالقلق أن تكون إصابته خطيرة قبل أن يخضع اللاعب للأشعة ويتم الاطمئنان علي حالته الصحية

ويفقد الأهلي خدمات إمام عاشور خلال مباراة سيمبا التنزاني يوم الجمعة 20 أكتوبر، مع احتمالية لحاقه بشكل كبير بمباراة العودة في مصر يوم الثلاثاء 24 أكتوبر ضمن بطولة السوبر الإفريقي.