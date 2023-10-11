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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو وجانتس يتفقان على تشكيل حكومة طوارئ "حرب"

نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق والمعارض بيني جانتس اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني جانتس، اليوم الاثنين، لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ "حرب"، بمشاركة المعارضة.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فأن ممثلين عن حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، وحزب "المعسكر الرسمي" المعارض الذي يقوده جانتس سيلتقيان اليوم الاثنين، من أجل مناقشة كيفية تشكيل "حكومة الطوارئ".

 

ونقلت الصحيفة عن جانتس قوله: "نحن على استعداد للانضمام إلى المعركة، ومناقشة انضمام المعسكر الرسمي، ونأمل أن تكون هناك مشاركة من قبل أحزاب أخرى معارضة للحكومة".

وأوضح أن الهدف من ذلك "تشكيل حكومة حرب، ستتولى إدارة الأمور وقيادة ساحة المعركة ضد غزة في الميادين الأخرى".

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